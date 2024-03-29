Следователи разбираются в смерти ребенка в одной из больниц Севастополя

Следователи устанавливают обстоятельства смерти ребенка в медучреждении Севастополя.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю, родственники 4-летней девочки сообщили, что несколько дней назад ей стало плохо, малышку доставили в городскую больницу №5, а после осмотра отпустили. Уже на следующий день ребенка госпитализировали в инфекционную больницу, где она скончалась.

«По данному факту руководитель Главного следственного управления СК РФ по Республики Крым и городу Севастополю Владимир Терентьев дал указание незамедлительно возбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей, – сообщили в ведомстве. – Поручено тщательным образом установить все обстоятельства трагедии, изучить качество оказания медицинской помощи на всех этапах, документацию, назначив соответствующие экспертизы».

Севастополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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