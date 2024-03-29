Житель Крыма «наварил» миллион на обычной воде и разорил родственников

Житель Крыма умудрился «наварить» миллион на обычной воде, правда, теперь за это приходится рассчитываться родственникам.

Мужчина решил зарабатывать в telegram и создал канал по продаже спортивного питания. Удача была на его стороне: к нему практически сразу обратился оптовый покупатель и сделал заказ более чем на миллион рублей. А получил вместо спортивного питания бутылки с обычной водой.

Новоявленный миллионер, не объясняя жене внезапное богатство, укатил с ней отдыхать, – пишет telegram-канал «Mash на волне». – А пострадавший бизнесмен отправился в полицию». Продавца быстро нашли, дали два года условно и обязали выплатить ущерб. Но гасить долги вынуждены родственники – неудавшийся бизнесмен все потратил на отдых.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

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