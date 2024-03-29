Общественная палата Крыма подала в Верховный суд иск о признании за крымчанами права на компенсацию вреда от энергоблока

Общественная палата Крыма подала в Верховный суд республики иск о признании за жителями полуострова права на компенсацию морального вреда из-за энергоблока.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ответчиками выступят министерство энергетики, правительство и национальная энергетическая компания Украины: с них хотят взыскать около 3,5 триллионов рублей для возмещения ущерба, причиненного вследствие ограничения права на жизнь и здоровье в результате энергетической блокады полуострова.

Если иск будет удовлетворен, крымчане смогут обратиться в суд за компенсацией морального вреда, понесенного в результате энергоблокады, при этом факт блокады не нужно будет доказывать, поскольку он будет признан судом общеизвестным.

Симферополь, Олег Яковенко

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