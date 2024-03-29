Севастопольцы подали более трехсот заявлений о возмещении ущерба от ракетного удара ВСУ, нанесенного 23 марта. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев:

«Сильно пострадали два дома: один на Ялтинской, где погиб мужчина, второй на улице Гранатной, там в квартиру на кухне залетел обломок, который пробил стену. Квартира непригодна для проживания. Там будет проведена реконструкция. Дома обследованы, расселение не требуется, с конструктивом все в порядке, но надо делать перекрытия. На Гранатной часть крыши надо будет восстанавливать», – сообщил губернатор.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», дом на улице Гранатной довольно старый, поэтому власти рассматривают возможность отремонтировать сразу всю крышу, а не только поврежденный участок. В доме на улице Ялтинской уже восстановлено газоснабжение и подручными средствами зашиты повреждения, чтобы до капитального ремонта не попадала влага.

Там нужно восстановить пробитую стену, тепловой контур.

Работу по восстановлению домов начнут в ближайшие дни, сообщил губернатор. Сейчас начнутся работы по восстановлению этих двух домов», – сообщил губернатор.

Развожаев напомнил, что всего от удара пострадали около сотни домов и тридцати общественных зданий: в большинстве из них взрывной волной выбило окна – замена должна завершиться на этой неделе.

«Договорились, что считаем весь максимальный ущерб, по которому будут поступать заявки от граждан, в том числе повреждения личного транспорта. Единственная просьба к севастопольцам, чтобы по транспорту были какие-то подтверждения, что он пострадал именно в ходе обстрела, какая-то фото и видеофиксация», – сказал губернатор.

Все заявления должны быть отработаны в понедельник, 1 апреля.

Севастополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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