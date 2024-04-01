Ученые Азово-Черноморского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанологии (АзНИИРХ) предложили способы использования медуз, расплодившихся в Азовском море.

Как уже сообщал «Новый День», из-за повышения солености воды популяция медуз катастрофически выросла․ Это лишает кормовой базы рыб и отпугивает туристов. Ученые предложили бороться с ними путем вылова и оттеснения от мест отдыха․

В АзНИИРХ предлагают массово вылавливать медуз и использовать в пищу: например, засаливать с использованием экстрактов дубильных веществ, выделенных из растительного сырья. Авторы идеи заявляют: медузы – это здоровая пища» богатая витаминами и аминокислотами, помогающая снизить потребление калорий. По словам ученых, соленые медузы хорошо сочетаются с овощами, а также придают пикантность многокомпонентным салатам с различными соусами и заливками․

Что же касается мертвых медуз, засоряющих пляжи на Черноморском и Азовском побережье, то их предлагают добавлять в бетон. Ученые запатентовали технологию, в которой медузная масса используется в качестве клейковины, что увеличивает прочность бетона на 10% – 12%. Такой материал предлагается использовать для строительства зданий, путепроводов и мостов.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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