Отставка не помогла: в Крыму никак не могут привести в порядок один из популярных курортов

Отставка главы Евпатории Елены Демидовой мало повлияла на ситуацию в городе: один из знаменитых курортов Крыма по-прежнему выглядит неухоженным. Об этом сегодня заявил глава РК Сергей Аксенов.

Как уже сообщал «Новый День», глава Крыма неоднократно выдвигал претензии к санитарному состоянию города ир даже полтора месяца назад отправил в Евпаторию председателя правительства РК Юрия Гоцанюка, чтобы тот лично контролировал «очистку города и наведение порядка на его улицах». Но что-то опять пошло не так.

«Несмотря на то, что ситуация в городе находится под пристальным вниманием кураторов в правительстве республики, не могу сказать, что со времени последнего визита здесь произошли радикальные изменения, – сообщил Аксенов. – Въезд в Евпаторию выглядит неопрятно: ни газоны, ни подсыпка обочин не соответствуют стандартам.

На всей территории города необходимо организовать компенсационное озеленение – пустырей и открытого грунта в городской черте быть не должно. Также нужно ускорить работу по обрезке деревьев, повсеместно должно быть проведено занижение газонов, грейдирование дорог без покрытия. Сроки проведения данных работ затягивать нельзя, здесь не может быть первостепенных или второстепенных задач.

В плане – проведение ямочного ремонта на 30 тыс квадратных метров уличной сети. Всего необходимо отремонтировать 150 тыс квадратных метров, по данным администрации, на это потребуется порядка 200 млн рублей, на ямочный ремонт внутридворовых проездов – около 150 млн рублей. Считаю, что стоимость необоснованно завышена, необходимо провести перерасчет.

Из 384 улиц Евпатории и населенных пунктов, входящих в городской округ, освещение проведено на 286 улицах, работа будет продолжена. Кроме того, в настоящее время в городе ведутся работы по благоустройству 10 дворовых территорий, подрядчик обязуется сдать готовые объекты до 1 августа.

На железнодорожных переездах необходимо привести в порядок просевшие пути и обеспечить беспрепятственный проезд автотранспорта на 12 подобных участках».

Администрации города дано поручение в течение недели следует актуализировать обоснованный расчет необходимой штатной численности в управляющих организациях и МУПах, закрепить зоны ответственности, а текущую ситуацию по уборке ежедневно сверять с планом, а планерки и инструктажи проводить непосредственно на местах выполнения работ.

«Впечатления после рабочей поездки в Евпаторию остались двоякие: с одной стороны, приложено много усилий и ситуация сдвинулась с мертвой точки. С другой стороны, далеко не всегда эти усилия направлены в нужное русло, а коэффициент полезного действия зачастую стремится к крайне низким показателям, – резюмировал Аксенов. – У коллег есть неделя на то, чтобы сформировать понимание по каждому виду работ. Итог должен быть один – создание в городе более комфортных условий для жизни и отдыха».

Что будет, если его поручения через неделю окажутся невыполненными, Аксенов не пояснил.

Евпатория, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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