В суд направлено дело экс-члена Общественной палаты Крыма

Дело экс-члена Общественной палаты Крыма Олега Щербакова направлено в суд.

Как уже сообщал «Новый День», в ночь с 8 на 9 сентября в крымской столице автомобиль «Фольксваген Туарег», за рулем которого находился Щербаков, двигался по улице Киевской со стороны площади Куйбышева в направлении улицы Беспалова со скоростью 111 км в час. Внезапно водитель выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Дэу Нексиа» и «Шкода Октавиа».

В результате ДТП все три водителя автомобилей получили травмы и доставлены в медицинское учреждение, где позже водитель «Шкоды» от полученных травм скончался.

Происшествие вызвало широкий общественный резонанс.

По ходатайству следователя суд в начале октября заключил Щербакова под стражу, а в ноябре Общественная палата Крыма лишила его полномочий.

Прокуратура Киевского района города Симферополя утвердила обвинительное заключение по пункту «а» части 4 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации». Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

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