Новый севастопольский оператор обработки коммунальных платежей уже уличен в ряде нарушений

Новый севастопольский оператор обработки коммунальных платежей, проработав всего 2 месяца, уже получил ряд взысканий.

Как уже сообщал «Новый День», с 1 февраля в Севастополе сменился оператор коммунальных платежей: вместо государственного унитарного предприятия «Единый информационно-расчетный центр» (ГУПС «ЕИРЦ») рассылает платежки и собирает деньги горожан ООО «Цифровые инновации». При этом необходимого опыта работы у руководителей и учредителей нового оператора не было, да и персонала, учитывая, что это микроорганизация, оказалось маловато. Чиновники поспешили заверить, что для населения смена пройдет незаметно, но зачем это понадобилось предпочли не уточнять.

И вот всего через 2 месяца выяснилось, что новый оператор коммунальных платежей не соблюдал требования закона при обработке персональных данных клиентов, за что управление ФСБ России по РК и Севастополю одного из должностных лиц компании оштрафовали на 1 тыс рублей.

Ряд нарушений выявила и прокуратура:

«В связи с неисполнением требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, на основании постановления прокуратуры города Межрегиональным управлением Росфинмониторинга по республике Крым и городу Севастополю 26 марта 2024 года ООО «Цифровые инновации» привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей», – цитирует ответ ведомства ForPost.

Севастополь, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube