Рыбарь: Происшествие в Джанкое – результат атаки ВСУ

Сегодняшнее происшествие в Джанкое – результат атаки ВСУ. Отчасти в произошедшем виноваты и крымчане, по-прежнему выкладывающие в интернет фото и видео любых нештатных ситуаций. Об этом заявляет военный корреспондент Михаил Звинчук в telegram-канале «Рыбарь».

Как уже сообщал «Новый День», ранним утром в Джанкое были слышны взрывы, в районе аэродрома начался пожар. Предварительно, работала система ПВО. Комментариев от местных властей и Минобороны РФ не поступало.

«Для удара были использованы около 12 оперативно-тактических ракет ATACMS, с высокой вероятностью запущенных со стороны Херсонской области, – уточняет «Рыбарь».

Налёт проводился в две волны. При первом ударе было задействовано 7 ракет, судя по всему, с кассетной боевой частью, а во второй – не менее 5. Часть повредила стоящую на аэродроме технику, а часть – одно из зданий.

Для атаки могли быть использованы как MGM-140A с дальностью до 165 км, так и MGM-140B с боевым радиусом на 300 км. При пуске из окрестностей Херсона ВСУ спокойно достают до Джанкоя даже первыми версиями ATACMS.

Как и при предыдущих ударах, в воздухе беспрепятственно патрулировал воздушное пространство южнее Крыма американский беспилотник RQ-4B и осуществлял контроль за проведением операции.

Но даже без него противник получил нужную информацию. «Благодаря» действиям проукраинских жителей города, а также некоторым несовершеннолетним, в Сети есть четкие кадры прилетов, по которым можно сделать нужные выводы».

Джанкой, Мирослава Мельник

© 2024, РИА «Новый День»

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