В Крыму продали недостроенный пансионат украинского миллиардера

Недостроенный пансионат «Лазурный берег» в Алуште в Крыму, ранее принадлежащий украинскому олигарху Игорю Коломойскому*, продали с молотка за 881 009 900 рублей. Об этом свидетельствуют данные на сайте электронных торгов госимущества ГИС Торги.

Объект расположен в поселке Лазурное, в 15 км от Алушты. Строить его начали в 1978 году, отдыхать в пансионате должна была верхушка советской номенклатуры. Работы прекратились с развалом СССР в 1991 году, когда для сдачи пансионата в строй оставалось несколько месяцев.

Недострой был национализирован парламентом Крыма в сентябре 2014 года. Комплекс был выставлен на торги в начале текущего года. Потенциальным покупателям предлагались земельный участок площадью около 59 тыс квадратных метров с расположенными на нем 52 сооружениями, включая спальный корпус на 300 мест, административный корпус, клуб-столовую, плавательный бассейн и летний кинотеатр. Первоначальная цена – 881 млн рублей. Пансионат приобрело АО «Спутник менеджер».

* Внесен в перечень террористов и экстремистов РФ

Симферополь, Наталья Петрова

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