В Крыму выставили на продажу один из самых масштабных недостроев

В Крыму выставили на продажу один из самых масштабных недостроев – пансионат «Лазурный берег». Соответствующее объявление министерство имущественных и земельных отношений РК опубликовало на сайте торгов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пансионат расположен в поселке Лазурное, в 15 км от Алушты.

Строить его начали в 1978 году то ли для ЦК КПСС, то ли для КГБ – в любом случае отдыхать там должна верхушка советской номенклатуры.

Вся балка, в которой велась стройка, должна была стать заповедной, поэтому жителей поселка постепенно переселяли в Алушту. К августу 1991 года объект был готов на 90%: на нижних уровнях 13-этажного здания все работы были завершены, на средних велась внутренняя отделка, верхние достраивались. Заканчивалось и благоустройство территории: в парке были сделаны даже дорожки для прогулок.

Для завершения и сдачи пансионата в строй оставалось несколько месяцев. Но СССР развалился, и все работы тут же прекратились. Несколько лет недострой охраняли, постепенно вывозя все оборудование. Потом началось массовое разграбление.

То, что осталось (осталось здание почти уцелело) каким-то образом оказалось в собственности у укрианского олигарха Игоря Коломойского*, сейчас объект национализирован. Но никак не охраняется: попасть на территорию может любой желающий. Некоторые даже пытаются на недострое зарабатывать: на дороге, ведущей в балку, установлены ворота из профнастила, и с желающих проехать дальше некие люди берут плату в несколько сотен рублей.

Что удивительно, желающие находятся: на подъезде к зданию сохранился бетонный серпантин, ведущий к нижним этажам, и по нему кто-нибудь периодически гоняет на машине. Пешие туристы пробираются внутрь окольными тропами, и никому не платят.

На продажу выставлен земельный участок площадью около 59 тыс квадратных метров с расположенными на нем 52 сооружениями, включая спальный корпус на 300 мест, административный корпус, клуб-столовую, плавательный бассейн и летний кинотеатр. Первоначальная цена – 881 млн рублей.

Аукцион должен состоятся 18 апреля.

Алушта, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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