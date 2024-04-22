В Крыму врачей в села привлекут земельными участками

В Крыму решили привлечь врачей в села земельными участками. В качестве меры поддержки для медиков выделено 102 участка. Также им выплачиваются региональные доплаты и компенсируется аренда жилья. Об этом сообщили в региональном Минтруда.

«Медицинским работникам в сельской местности безвозмездно предоставляются находящиеся в муниципальной собственности земельные участки для жилищного строительства и (или) ведения подсобного хозяйства. В настоящее время для этих целей выделено 102 земельных участка, готовых к передаче», – сказано в ответе на запрос ТАСС, подписанном первым замминистра труда и социальной защиты Крыма Татьяной Гудилко.

Кроме того, как отметили в ведомстве, в Крыму ежемесячно выплачивают по 7 тыс. рублей врачам и по 5 тыс. рублей фельдшерам, по 4 тыс. рублей медсестрам, которые оказывают первичную медико-санитарную и скорую медпомощь.

Напомним, в ходе недавней онлайн-встречи с президентом Владимиром Путиным глава РК Сергей Аксенов сообщил, что дефицит медиков в Крыму составляет 2,3 тыс. человек. «У нас сегодня нехватка – 1 700 младший и средний персонал и около 600 врачей непосредственно по направлениям», – уточнил он. В феврале Аксенов заявлял, что в Крыму есть дефицит в 500 врачей и около 1 тысячи человек младшего и среднего медперсонала.

Симферополь, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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