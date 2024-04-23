Игра в прятки: украинцам перестали выдавать документы за рубежом

Украинские консульства и посольства перестали выдавать паспорта мужчинам, находящимся за рубежом.

Как уже сообщал «Новый День», украинские власти, не дожидаясь вступления в силу закона о мобилизации, запретили «совершение консульских действий по заявлениям граждан Украины мужского пола в возрасте от 18-60 лет, кроме действий, связанных с оформлением удостоверения личности на возвращение на Украину». Несмотря на то, что этот запрет вступает в силу с 24 апреля, уже сегодня покинувшие страну мужчины не могут получить никаких документов.

Так, в паспортном центре Варшавы выстроились огромные очереди: мужчинам не выдают уже готовые паспорта, ссылаясь на сбой системы. Однако в отношении детей и женщин сбоев не наблюдается.

«Власть таким образом показывает, что с мобилизацией все будет предельно жестко, – комментирует ситуацию telegram-канал «Политика страны». – Показателен в этом плане комментарий главы МИД Кулебы, в котором он фактически назвал предателями всех военнообязанных украинцев, находящихся за границей».

Напомним, Дмитрий Кулеба объяснил решение тем, что граждане «показали свое безразличие к вопросу выживания государства» – имеются в виду те, кто сейчас за рубежом. И таким образом государство решило их наказать.

«Какой будет практический эффект? Чего этим хотят добиться власти? Чтоб эти люди бросили все и поехали оформлять военные билеты в Украину (без них после вступления в силу закона нельзя будет получить паспорта за границей), понимая, что обратно их не выпустят?

Или вызвать у этих людей ощущение, что их страна от них отказалась, а значит нужно искать себе новую Родину? И получать паспорт другой страны, параллельно обрывая, по возможности, все связи с Украиной, чтоб максимально от ее властей не зависеть?

Также такой подход грозит далеко завести и внутри Украины. Могут решить, например, прекратить оказание медицинских услуг без обновления данных ТЦК и военного билета. Или запретить поступать в ВУЗ не служившим в армии. Придумать можно что угодно.

И ситуация с запретом на консульские услуги показывает, что власти для активизации мобилизации могут пойти на меры, которые еще недавно казались нереальными (уже, например, рассматривается резкое ужесточение ответственности для нарушителей воинского учета)», – пишет «Политика страны».

По мнению экспертов, эффект от подобным мер украинского правительства легко предсказуем: значительная часть украинцев постарается максимально «уйти в тень», чтоб не попадаться «на радары» госорганам. Тем, кто за границей это сделать будет проще. Но и те, кто остался в стране, будут искать все возможные способы спрятаться или выбраться за границу.

Киев, Платон Ефимчук

© 2024, РИА «Новый День»

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