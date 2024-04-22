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Вторник, 23 апреля 2024, 02:12 мск

Новости Конфликт на Украине

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Украинским беженцам призывного возраста Киев перестанет оказывать консульские услуги

Фото: РИА «Новый День»

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Сибига издал поручение о приостановке оказания консульских услуг для украинцев призывного возраста, находящихся за границей, – сообщает в понедельник, 22 апреля, украинское издание «Зеркало недели».

В документе украинского МИДа за подписью Сибиги, в частности, говорится: «Поручаю с 24 апреля 2024 года временно приостановить совершение консульских действий по заявлениям граждан Украины мужского пола в возрасте от 18-60 лет, кроме действий, связанных с оформлением удостоверения личности на возвращение на Украину. …Держать выполнение данного поручения на особом контроле».

Киев, Иван Бабурин

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