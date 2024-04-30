Жителей Крыма попросили не трогать несдетонировавшие элементы сбитых ракет ATACMS

Глава Крыма Сергей Аксенов подтвердил попытку ВСУ атаковать территорию полуострова ракетами ATACMS. Он сообщил в своем телеграм-канале, что после сбития ракет ATACMS в окрестностях села Донское Симферопольского района рассыпались несдетонировавшие суббоеприпасы.

Руководитель региона попросил жителей и гостей полуострова при обнаружении опасных предметов не поднимать и не приближаться к ним, а вызвать сотрудников МЧС и МВД.

Советник главы Крыма Олег Крючков объяснил, чем опасны суббоеприпасы M74, обнаруженные под Симферополем после отражения ракетной атаки ВСУ на Крым.

Суббоеприпас представляет из себя стальную оболочку, заполненную взрывчатым веществом. «При столкновении с целью и взрыве каждый суббоеприпас дает большое количество стальных фрагментов, которые эффективно поражают цели типа грузовика, легкобронированные транспортные средства и радарные антенны. Радиус поражения – 15 метров», – предупредил Крючков.

Ранее глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в ночь на 30 апреля ВСУ попытались нанести ракетный удар по Крыму с применением нескольких оперативно-тактических ракет ATACMS. По его словам, система ПВО отработала над Джанкоем и Симферополем, атака была отражена. Минобороны России информацию о сбитии ракет ATACMS над Крымом не комментировало.

Симферополь, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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