Украина ночью попыталась атаковать Крым ракетами ATACMS

В ночь на 30 апреля украинские войска попытались нанести ракетный удар по Крыму. Об этом сообщил руководитель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По предварительным данным, по его словам, для атаки по полуострову было применено несколько дальнобойных ракет ATACMS.

«Над Джанкоем и Симферополем отработала система ПВО России. По поступающей информации, наши защитники отработали на отлично», – написал Рогов в своем телеграм-канале.

О попытке ВСУ нанести удар ракетами ATACMS по Крыму также сообщает телеграм-канал «Военная хроника». Отмечается, что в первой волне пуска было пять ракет, во второй – четыре.

На Крымском мосту ночью было временно перекрыто движение. Информация о приостановке движения появилась в телеграм-канале информационного центра о ситуации на автоподходах к мосту в 01:25 мск. О возобновлении движения сообщалось в 2:09 мск.

Минобороны РФ и власти Крыма о попытке удара ВСУ по Крыму не сообщали. Советник главы Крыма Олег Крючков призвал доверять местных жителей Олег Крючков. «Фиксируем вражеские вбросы. Все нормально», – написал он ночью в своем телеграм-канале. Также он попросил не снимать и не выкладывать в интернет работу систем ПВО.

Ранее западные СМИ сообщали, что США передали киевскому режиму более 100 дальнобойных тактических баллистических ракет ATACMS без публичных объявлений в пакете военной помощи в марте текущего года. Отмечалось, что ВСУ уже начали их использовать. Позднее в Пентагоне подтвердили, что в марте США тайно поставили Украине ракеты ATACMS.

Напомним, ранним утром 17 апреля в Джанкое произошли взрывы, в районе военного аэродрома начался пожар. По предварительным данным, работала система ПВО. Комментариев от местных властей и Минобороны не поступало. Военкор Михаил Звинчук в телеграм-канале «Рыбарь» назвал происшествие в Джанкое результатом атаки ВСУ с применением ракет ATACMS, запущенных, вероятнее всего, со стороны Херсонской области.

Симферополь, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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