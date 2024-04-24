СМИ: Вашингтон тайно передал дальнобойные ракеты Украине еще в марте

США передали киевскому режиму дальнобойные ракеты ATACMS без публичных объявлений в пакете военной помощи в марте текущего года, – сообщают в среду, 24 апреля, международные СМИ.

Так, в заметке агентства Reuters, в частности, говорится: «Поставка ATACMS была тайно в последние недели. Впервые Украина применила эту ракету против российской цели рано утром 17 апреля».

В свою очередь, американское издание Politico пишет: «Администрация Байдена в прошлом месяце тайно направила на Украину дальнобойные ракеты впервые за два года войны. Киев уже дважды использовал это оружие для ударов в глубоком российском тылу».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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