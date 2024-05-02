Крымские рыбаки надеются на субсидии из федерального бюджета

Крымские власти просят выделить из федерального бюджета субсидии организациям рыбохозяйственного комплекса, занимающимся промыслом в Азовском и Черном морях, для компенсации ущерба, вызванного их вынужденным простоем.

Как уже сообщал «Новый День», летом 2023 года Минобороны РФ ввело ограничения на судоходство в акватории Керченского пролива и Керчь-Еникальского канала, под которые попали и рыболовецкие суда. Ранее аналогичные меры были предприняты в акватории западного побережья Крыма и в Азовском море.

В итоге объем промыслового вылова рыбы в РК сократился на 20%: с 7,1 тысячи тонн в 2022-м году до 5,9 тысячи тонн в 20230м. А по сравнению с 2017 годом, когда был максимум добычи рыбы и других водных биоресурсов, показатели снизились в 3,5 раза.

«Росрыболовство совместно с Минсельхозом РФ разрабатывает проект постановления, которое регламентирует предоставление мер поддержки из федерального бюджета. В настоящее время ведется работа по сбору заявок от предприятий для расчета финансирования», – сообщили СС в Минсельхозе РК.

Если деньги выделят, он должны будут направить на операционные расходы.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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