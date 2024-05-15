В Севастополе рассыпались несдетонировавшие суббоеприпасы

На Северной стороне Севастополя рассыпались несдетонировавшие суббоеприпасы. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Как уже сообщал «Новый День», минувшей ночью дежурные средства ПВО сбили на Крымом 10 оперативно-тактических ATACMS.

После этого в Севастополе выпали взрывоопасные «осадки».

«Суббоеприпас M74 представляет из себя стальную оболочку, заполненную взрывчатым веществом. При столкновении с целью и взрыве каждый суббоеприпас дает большое количество стальных фрагментов. Радиус поражения 15 м, – рассказал губернатор. – Покажите детям эти фотографии, объясните, что ни в коем случае их нельзя поднимать!

Об опасных находках сразу сообщайте по номеру 112».

Севастополь, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

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