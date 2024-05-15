Система ПВО помешала ВСУ атаковать ракетами Крым и дронами центр России

Российская система ПВО помешала киевскому режиму атаковать регионы РФ с помощью дальнобойного оружия и беспилотников. В ночь на 15 мая сбиты 33 воздушные цели, сообщили в Минобороны РФ.

«Пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением американских оперативно-тактических ракет «Атакмс», французских управляемых авиабомб «Хаммер», американских противорадиолокационных ракет «Харм», крупнокалиберных реактивных снарядов и беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории РФ», – рассказали в военном ведомстве.

Дежурные средства ПВО сбили десять оперативно-тактических ракет над Крымским полуостровом, пять беспилотников над Курской областью. Еще три дрона перехватили над Брянской областью.

Еще 15 воздушных целей обезврежены над Белгородской областью, но в результате атаки все равно пострадали два человека и повреждены семь домов.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube