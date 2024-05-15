Мужчина и женщина пострадали под атакой украинского дрона под Белгородом

Два человека пострадали и девять домов повреждены в результате атаки украинских беспилотников на Белгород и Белгородский район. По данным Минобороны РФ, в ночь на 15 мая над регионом сбили девять дронов.

«Дежурными средствами ПВО две УАБ «Хаммер», два реактивных снаряда РСЗО «Ольха» и девять БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области», – говорится в сообщении МО РФ.

В поселке Дубовое обломки дронов и снарядов повредили семь частных домов: выбиты окна, посечены кровли и заборы. Осколками посечены два автомобиля, повреждены ЛЭП. В селе Головино повреждена крыша частного дома.

Губернатор региона Вячеслав Гладков рассказал, что один из снарядов уцелел и прилетел в Белгородский район, в результате чего ранены два человека.

«В поселке Дубовое в результате прямого попадания снаряда загорелся частный жилой дом. Два человека пострадали: у женщины ранение плеча, у мужчины – ожоги. Вся необходимая помощь оказывается», – написал Гладков в телеграм-канале.

Накануне украинские боевики отправили дрон-камикадзе в город Грайворон. Взрывом повреждено здание.

Белгород, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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