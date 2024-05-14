Дрон-камикадзе ВСУ ударил по Грайворону

Украинский дрон-камикадзе взорвался в городе Грайворон и повредил здание. Село Цаповка попало под обстрел с украинской стороны, в результате которого осколки посекли корпуса сельхозпредприятия, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Город Грайворон подвергся атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате его падения с последующей детонацией пострадавших нет, повреждена кровля бани в частном жилом домовладении», – написал глава региона в своем блоге.

За полчаса до этого было обстреляно село Цаповка в Борисовском районе. Мирные граждане не пострадали, но нанесен ущерб аграрному предприятию.

«Пострадавших нет. Несколько снарядов попало на территорию сельскохозяйственного предприятия, есть повреждения в нескольких корпусах: выбиты окна, посечены фасады и кровли, также повреждены коммуникации», – перечислил губернатор.

За минувшую ночь силы ПВО сбили 25 реактивных снарядов «Вампир» над регионом. В результате воздушной атаки ранена женщина.

Белгород, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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