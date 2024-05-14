ВСУ вновь атаковали Белгород: ранена женщина, ПВО сбила 25 «Вампиров»

Украинские войска вновь обстреляли Белгородскую область из реактивной системы залпового огня «Вампир». По данным Минобороны России, за прошедшую ночь средствами противоздушной обороны уничтожены 25 реактивных снарядов «Вампир» над Белгородской областью.

Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что ранним утром 14 мая над Белгородом и Белгородским районом сработали средства ПВО – на подлете к городу сбито несколько воздушных целей.

По его словам, в результате воздушной атаки ВСУ пострадала женщина. Она доставлена в областную клиническую больницу с осколочным ранением позвоночника и повреждением спинного мозга.

Также при обстреле повреждено остекление в девяти многоквартирных домах, посечены кровли в трех частных жилых домах, выбиты окна и посечены фасады общеобразовательной школы №15 и одного коммерческого объекта, а также повреждены шесть автомобилей. Кроме того, есть повреждение на линии электропередачи. В настоящее время аварийные службы занимаются переподключением на резервные линии.

В Белгородском районе в поселке Северный пробита кровля одного частного жилого домая, в селе Репное поврежден один автомобиль, добавил губернатор.

Белгород, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube