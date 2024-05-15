В Крыму аттестацию прошли только треть экскурсоводов

В Крыму профессиональную аттестацию прошли более 500 экскурсоводов и гидов-переводчиков. Об этом сообщил доцент кафедры туризма КФУ имени Вернадского, зампредседателя комиссии по аттестации гидов и экскурсоводов РК Екатерина Лукьяненко.

Как уже сообщал «Новый День», с 1 июля 2023 года планировалось запретить заниматься подобной деятельностью без аттестации. Однако процесс шел слишком медленно: к середине мая, то есть за полтора месяца до введения запрета, в Крыму из 1,5 тысяч гидов и экскурсоводов аттестацию прошли только около 300.

Ситуацию спасло то, что процесс аттестации продлили еще на год – до 1 июля 2024 года. Однако за прошедшие 12 месяцев разрешение на работу получили всего около 200 крымских экскурсоводов, то есть даже меньше, чем за предыдущий период.

Иными словами, на сегодняшний день аттестированы только около трети работающих на полуострове гидов.

На этом фон особенно остро стоит проблема инструкторов-проводников, способных водить туристов в горы.

«Сейчас это направление еще не доработано, еще не введено полностью положение об аттестации инструкторов-проводников, – отметила Лукьяненко. – Пешеходных, скалолазных, проводников в горно-лесной зоне – все это остается под большим знаком вопроса, хотя именно этих сертифицированных кадров нам не хватает больше всего».

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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