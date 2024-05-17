В части Севастополя вслед за электроэнергией исчезла вода

Из-за проблем с электроэнергией, возникших из-за ночной массированной атаки, в Севастополе возникли проблемы с водой.

Как уже сообщал «Новый День», минувшей ночью дежурные средства ПВО уничтожили над Крымским полуостровом 51 беспилотник. Обломки одного из них упали на подстанцию на подстанцию «Севастополь», что привело к отключению электроэнергии в части города.

Следом у многих севастопольцев исчезла вода. Проблемы отмечаются В Балаклаве, Инкермане, поселках Водоканальский, Октябрь, ГРЭС, Дергачи, Сахарная Головка, Штурмовое, селе Первомайка, а также на 49 улицах Севастополя.

«Водоканал Севастополя сообщил, что из-за работ на энергосетях подача воды по ряду адресов будет сегодня производиться с пониженным давлением. Спешу всех успокоить: ориентировочно до 16 часов давление будет восстановлено. Проблема возникла из-за того, что насосы на магистральных сетях некоторое время не работали. Сейчас все они уже запитаны.

Все гидроузлы в Севастополе работают в штатном режиме», – заявил губернатор Михаил Развожаев.

Севастополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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