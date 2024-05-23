В Симферополе установили всех участников массового конфликта

В Симферополе полиция установила всех участников массового конфликта на улице Артиллерийской.

Как уже сообщал «Новый День», несколько десятков молодых людей устроили разборки возле школы №21. Инцидент зафиксировали на видео прохожие и выложили в соцсети.

Участниками конфликта, причиной которого оказалась ссора между родными братьями, оказались местные жители, в том числе один несовершеннолетний. В отношении них составлено 16 протоколов по части 1 статьи 20.2.2 (организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка) и 1 протокол по статье 20.22 КоАП РФ (нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, потребление (распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции либо потребление ими наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ).

В первом случае фигурантам грозит штраф от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, или обязательные работы на срок до 100 часов, или административный арест на срок до 15 суток; во втором – штраф для родителей в размере от 500 до 2 тысяч рублей.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

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