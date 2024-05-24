Участников массовой драки в Симферополе отправили под арест

Пятерых участников массовой драки в Симферополе подверглись административному аресту.

Как уже сообщал «Новый День», несколько десятков молодых людей устроили разборки возле школы №21. Инцидент зафиксировали на видео прохожие и выложили в соцсети.

Правоохранительные органы быстро установили всех участников инцидента.

Центральный районный суд Симферополя назначил зачинщику инцидента 13 суток административного ареста, а еще четверым участникам – от 8 до 12 суток в зависимости от степени вины и наличия смягчающих обстоятельств.

Решается вопрос в отношении еще пятерых участников конфликта.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

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