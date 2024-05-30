В Крыму уволили второго за день министра

В Крыму отправили в отставку второго за день министра.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на этот раз речь идет о главе туристического ведомства, который еще вчера отчитывался о практически полной готовности пляжей к курортному сезону. «Министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Александрович Волченко написал заявление об увольнении по собственному желанию. Его место займет Сергей Александрович Ганзий, занимавший должность заместителя начальника организационного управления аппарата Государственного Совета Республики Крым.

Ротация кадров продолжается, ее цель – повышение эффективности управления», – заявил глава РК Сергей Аксенов.

Любопытно, что массовую ротацию он затеял накануне выборов: в сентябре все новые назначенцы должны будут вместе с ним уйти в отставку.

Напомним, Волченко руководил министерством курортов и туризма с июля 2017 года. Сегодня же в отставку отправили министра ЖКХ Крыма Сергея Донца.

Симферополь, Лиана Макоба

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