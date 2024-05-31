Министр обороны РФ заявил о самой массированной атаке на Крымский мост

Министр обороны РФ Андрей Белоусов сообщил о самой массированной атаке на Крымский мост.
«Буквально позавчера ночью была самая массированная атака десятью ATACMS на Крымский мост с подлетным временем менее двух минут. Все ракеты были сбиты. В результате удалось спасти сотни жизней», – заявил министр на заседании Совета министров обороны ОДКБ в Казахстане.
Напомним, Минобороны сообщало, что в ночь на 30 мая «дежурные средства ПВО уничтожили восемь оперативно-тактических ракет над акваторией Азовского моря».
Москва, Мирослава Мельник
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