Министр обороны РФ заявил о самой массированной атаке на Крымский мост

Министр обороны РФ Андрей Белоусов сообщил о самой массированной атаке на Крымский мост.

«Буквально позавчера ночью была самая массированная атака десятью ATACMS на Крымский мост с подлетным временем менее двух минут. Все ракеты были сбиты. В результате удалось спасти сотни жизней», – заявил министр на заседании Совета министров обороны ОДКБ в Казахстане.

Напомним, Минобороны сообщало, что в ночь на 30 мая «дежурные средства ПВО уничтожили восемь оперативно-тактических ракет над акваторией Азовского моря».

Москва, Мирослава Мельник

© 2024, РИА «Новый День»

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