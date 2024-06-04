В Крыму назначили дату выборов в Госсовет республики – голосование полка еще действующих депутатов проходило в заочном формате.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», дату выборов ожидаемо назначили на единый день голосования – 8 сентября.

Напомним, в крымском парламенте 75 мест. 50 из них будут распределены по партийным спискам, 25 – по одномандатным округам. Пока с претендентами на мандаты определилась только «Единая Россия». При этом действующий спикер Госсовета РК Владимир Константинов в партийном праймериз не участвовал.

Одной из первых задач вновь выбранного республиканского парламента будет назначение главы РК. Сергей Аксенов завершает второй срок. Однако в мае 2022 года Госсовет РК изменил Конституцию республики, исключив из нее положение о невозможности занимать высшую должность субъекта РФ более двух сроков подряд. Так что действующий глава Крыма может быть переназначен неограниченное количество раз.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube