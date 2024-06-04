В сфере ЖКХ Крыма продолжаются отставки

Вслед за министром жилищно-коммунального хозяйства Крыма в отставку отправили и главу государственного унитарного предприятия РК «Крымтеплокоммунэнерго».

«Руководитель «Крымтеплокоммунэнерго» Данилович Игорь Васильевич покидает должность генерального директора по собственному желанию», – сообщил председатель Совмина республики Юрий Гоцанюк.

С 5 июня временно исполнять обязанности генерального директора будет Дмитрий Прилипко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Данилович возглавил Крымтеплокоммунэнерго 20 ноября 2023 года. То есть, в этой должности он продержался всего полгода.

Симферополь, Олег Яковенко

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