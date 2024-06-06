В Крыму и Севастополе появились первые стобальники

Пока в Госдуме обсуждают вопрос об отмене ЕГЭ, в Крыму и Севастополе подводят итоги текущих экзаменов: озвучены результаты тестов по географии, литературе и химии, которые выпускники сдавали 23 мая.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что пять одиннадцатиклассников сдали озвученные экзамены на высший балл – трое получили «сотню» по литературе и двое по химии.

В Крыму пока говорят об одном стобальнике – максимальную оценку по литературе получила ученица одной из школ Ялты.

Симферополь, Лиана Макоба

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