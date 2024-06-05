Сразу три фракции внесут в Госдуму законопроект об отмене ЕГЭ

Законопроект об отмене ЕГЭ и замене его на традиционные государственные экзамены планируют внести в Госдуму в четверг, 6 июня, депутаты от фракций ЛДПР, КПРФ и СРЗП,– сообщают СМИ.

В пояснительной записке к законопроекту, в частности, говорится: «Законопроектом вносятся изменения в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», согласно которым ЕГЭ заменяется на проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в форме государственных экзаменов. …Из-за ЕГЭ с каждым годом наблюдается увеличение количества суицидов среди подростков. Кроме того, проведение ЕГЭ требует значительных расходов от государства. Расходы родителей в результате ЕГЭ переместились на рынок репетиторов, а коррупционная составляющая – из сферы приемных комиссий в сферу олимпиад. … Имеются факты, когда школьников за деньги готовят к олимпиадам преподаватели вузов, которые являются организаторами этих олимпиад».

«По сути, происходит эксперимент над учащимися и школами, что является недопустимым. Формат ЕГЭ, требуя от школьников ответов на тестовые вопросы, учит детей только «проставлять галочки в клеточках». На ЕГЭ работает память школьника, а не его мышление», – считают авторы законопроекта.

В пояснительной записке также говорится, что «ы случае принятия, закон может вступить в силу с 1 января 2025 года. Результаты ЕГЭ, полученные до вступления в силу этого закона, будут действительны четыре года после сдачи и могут быть приняты вузами в качестве вступительных испытаний при приеме на программы бакалавриата и специалитета».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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