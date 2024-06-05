российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 6 июня 2024, 00:45 мск

Новости Наука

Новости, Кратко, Популярное

Сразу три фракции внесут в Госдуму законопроект об отмене ЕГЭ

Законопроект об отмене ЕГЭ и замене его на традиционные государственные экзамены планируют внести в Госдуму в четверг, 6 июня, депутаты от фракций ЛДПР, КПРФ и СРЗП,– сообщают СМИ.

В пояснительной записке к законопроекту, в частности, говорится: «Законопроектом вносятся изменения в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», согласно которым ЕГЭ заменяется на проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в форме государственных экзаменов. …Из-за ЕГЭ с каждым годом наблюдается увеличение количества суицидов среди подростков. Кроме того, проведение ЕГЭ требует значительных расходов от государства. Расходы родителей в результате ЕГЭ переместились на рынок репетиторов, а коррупционная составляющая – из сферы приемных комиссий в сферу олимпиад. … Имеются факты, когда школьников за деньги готовят к олимпиадам преподаватели вузов, которые являются организаторами этих олимпиад».

«По сути, происходит эксперимент над учащимися и школами, что является недопустимым. Формат ЕГЭ, требуя от школьников ответов на тестовые вопросы, учит детей только «проставлять галочки в клеточках». На ЕГЭ работает память школьника, а не его мышление», – считают авторы законопроекта.

В пояснительной записке также говорится, что «ы случае принятия, закон может вступить в силу с 1 января 2025 года. Результаты ЕГЭ, полученные до вступления в силу этого закона, будут действительны четыре года после сдачи и могут быть приняты вузами в качестве вступительных испытаний при приеме на программы бакалавриата и специалитета».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / ЕГЭ

В Чувашии школьников заставили раздеваться перед проведением ЕГЭ / Дефицит ученых в России связали с нежеланием школьников сдавать ЕГЭ по физике / В Воронеже школьниц заставили снимать нижнее белье перед ЕГЭ / В России начался основной период ЕГЭ / Расписание Единого госэкзамена изменили ради пересдачи / Подготовлен проект приказа нового расписания ЕГЭ-2024 / Пересдачу ЕГЭ в России планируют организовать с 23 мая / Путин предложил разрешить пересдачу ЕГЭ по одному предмету

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Наука, Политика, Россия, Госдума, ЕГЭ,