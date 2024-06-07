Песков прокомментировал планы по созданию Новороссии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг заявление о возможности создания в ближайшее время федерального округа Новороссия.

Как уже сообщал «Новый День», о планах формирования округа накануне сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, уточнив, что в него должны войти Донецк, Луганск, Запорожская, Херсонская области и Крым.

В Крыму комментировать эту новость отказались. А Дмитрий Песков сегодня заявил: «Много разных идей на этот счет, но никаких решений не принималось. Пока таких планов нет».

Санкт-Петербург, Мирослава Мельник

© 2024, РИА «Новый День»

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