В Черном море уничтожили украинские БЭКи, двигавшиеся в сторону Крыма

В Черном море уничтожили три украинских безэкипажных катера.

Как сообщили РИА «Новый День» в Минобороны РФ, два катера обнаружили сегодня около 15:00 в юго-западной части акватории. Они следовали в направлении Крыма. Оба БЭКа были атакованы штатным вооружением морской и армейской авиации и уничтожены. Еще один катер уничтожен в 15:30.

Напомним, минувшей ночью дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 11 БПЛА самолетного типа над Крымским полуостровом, 8 над акваторией Азовского моря, 6 над территорией Краснодарского края, 2 над Белгородской областью и 1 над Ростовской областью.

Севастополь, Мирослава Мельник

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube