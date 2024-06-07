ПВО сбила почти 30 украинских дронов над регионами России

Киевский режим организовал массированную атаку российских территорий с помощью беспилотников. Система ПВО сбила 28 украинских дронов за ночь, сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 11 БПЛА самолетного типа над Крымским полуостровом, восемь над акваторией Азовского моря, шесть над территорией Краснодарского края, два над Белгородской областью и один над Ростовской», – говорится в сообщении министерства.

Российские военные также уничтожили два украинских беспилотника в 20 км западнее Луганска. Последствий на земле в результате атаки не наступило.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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