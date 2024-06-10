Ущерб от водной и энергетической блокад Крыма превысил 14 трлн рублей

Общий ущерб от водной и энергетической блокад Крыма превышает 14 триллионов рублей. Об этом заявили в Госсовете РК.

Как уже сообщал «Новый День», летом 2023 года Госсовет РК подал в республиканский Арбитражный суд иск к Украине за организацию водной блокады. Первоначальная сумма предъявленных претензий превысила 152 миллиарда рублей.

В октябре суд иск удовлетворил.

Сейчас в Верховном суде РК рассматривается иск Общественной палаты Крыма о признании за жителями полуострова права на компенсацию ущерба от водной блокады. В Госсовете сообщают, что общая сумма убытков превышает 7 трлн рублей.

Аналогичная ситуация и с энергоблокадой. 7 июня Арбитражный суд Республики Крым уже удовлетворил исковые требования властей Крыма к Украине на 3 трлн 156 млрд 605 млн рублей. Общий ущерб осенью 2023 года оценивался в 5 трлн рублей, теперь речь идет о 7 трлн. Но заявляется, что и эта сумма может увеличиться после выявления новых пострадавших.

Власти Крыма так же намерены посчитать ущерб, нанесенный полуострову транспортной и продовольственной блокадами, террористическими актами и оценить убытки, которые Крым понес во время пребывания в составе Украины.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

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