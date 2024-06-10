В Крыму вынесли приговор по делу о захвате и угоне рыболовецкого судна

Верховный Суд Республики Крым вынес приговор по делу о захвате и угоне рыболовецкого судна.

Как уже сообщал «Новый День», в марте 2018 года сейнер «Норд», принадлежавший «Рыболовецкому колхозу им. Первого мая», с десятью керчанами на борту было задержано украинскими пограничниками в Азовском море.

Судно арестовали и отбуксировали в Бердянск. Двое рыбаков сумели бежать и окольными путями вернулись в Крым. Семерых членов экипажа «Норда» обменяли на рыбаков с украинского рыболовного судна «ЯМК-0041» (экипаж – пять человек, порт приписки – Очаков), которые были задержаны в мае того же года вблизи крымского мыса Тарханкут за браконьерство. Капитан «Норда» Владимир Горбенко позже тоже как-то оказался в Керчи. То есть домой вернулись все, но остались без работы.

В марте 2022 года, когда Бердянск, как и все украинское побережье Азовского моря, перешел под контроль вооруженных сил России, в порту, помимо военных кораблей, обнаружился и «Норд». Судно было полностью разграблено – украинцы с него сняли все, что можно было унести, корпус покрылся ржавчиной.

По делу об угоне судна на скамье подсудимых оказались двое:

«Установлено, что в марте 2018 года обвиняемые, являясь мичманом и капитаном 3 ранга Государственной пограничной службы Украины, совместно с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, на корабле морской охраны специального назначения «Оникс» вошли в акваторию Азовского моря, – рассказали в прокуратуре РК. – Обнаружив российское рыболовное судно, они пришвартовались к нему, изъяли судовые документы и документы членов экипажа, после чего осуществили его захват с находящимся на нем экипажем. В дальнейшем осужденные, а также иные соучастники осуществили незаконное конвоирование захваченного судна в Бердянский морской торговый порт.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил мужчин к 17 годам лишения свободы каждого с отбыванием первых 3 лет в тюрьме и оставшегося срока в исправительной колонии строгого режима».

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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