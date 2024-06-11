Крымская компания заплатит небольшой штраф за масштабную фальсификацию консервов

Крымская компания заплатит небольшой штраф за масштабную фальсификацию рыбных консервов.

Как уже сообщал «Новый День», одно из крымских ООО с 2017 по 2023 год производила и распространяла консервы, якобы изготовленные из сайры. Однако экспертиза показала, что в качестве сырья использовалась более дешевая селедка.

Когда обман вскрылся, из оборота в трех субъектах Российской Федерации было изъято 30 тысяч банок общей стоимостью 2,5 миллиона рублей. А всего на сельди, продаваемой под видом сайры, компания заработала около 260 млн рублей.

И за это она заплатит 500 тысяч рублей штрафа.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

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