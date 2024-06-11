Крым получил более 2 млрд рублей от продажи украинских активов

В бюджет Крыма поступило более 2 млрд рублей от продажи национализированных активов, ранее принадлежавших украинским бизнесменам. Работа по национализации продолжается.

Как уже сообщал «Новый День», в мае на торги выставлена вилла «Елена», принадлежавшая литовскому предпринимателю Коласу Игорису. Ее стартовая цена 919,6 млн рублей.

Всего в новый список национализируемого включено 110 объектов. В том числе ЗАО «Ялтинская киностудия», ООО «Отель «Бристоль» в Ялте, ПАО «Платинум банк», Центр дельфинотерапии, реабилитации и отдыха в Алуште.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

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