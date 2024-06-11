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Вторник, 11 июня 2024, 16:29 мск

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На выборы каждого депутата Госсовета Крыма потратят около 5 млн рублей

Выборы в Госсовет Крыма обойдутся более чем в 367 млн рублей. Об этом сообщил председатель Избирательной комиссии республики Михаил Малышев.

Как уже сообщал «Новый День», новый состав крымского парламента будет сформирован в сентябре текущего года. Голосование продлится 3 дня: 6, 7 и 8 сентября.

Для проведения выборов в парламент сформируют 1 тысячу 129 избирательных участков.

Напомним, в крымском парламенте 75 депутатов: 50 из них будут избраны по партийным спискам, 25 – по одномандатным округам. Получается, что каждый мандат обойдется республиканскому бюджету почти в 5 млн рублей.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

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