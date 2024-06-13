В Крыму началась уборка зерновых

В Крыму стартовала уборочная кампания зерновых – об этом сообщил премьер-министр республики Юрий Гоцанюк.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», уборка проводится в Джанкойском, Кировском, Красногвардейском, Красноперекопском, Ленинском, Нижнегорском, Первомайском, Раздольненском, Сакском, Симферопольском и Советском районах.

Хозяйствам всех форм собственности предстоит обработать 554 тысячи га, в том числе ячменя – более 185 тыс га, пшеницы – 315 тыс га, гороха – 24 тыс га.

Отметим, что в 2023 году площадь пашни была больше: с 590 тыс га собрали 2,3 млн тонн зерна.

В этом году уже пришлось списать более 8 тыс га зерновых.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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