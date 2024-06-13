В ЕСПЧ зарегистрирован иск по крымскому золоту

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял к рассмотрению иски крымских музеев по скифскому золоту.

Дело было зарегистрировано как «Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей-заповедник и другие против Нидерландов и Украины». «Ранее на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что у России нет контактов с ЕСПЧ по рассмотрению дела о скифском золоте, – напоминает ТАСС. – По его мнению, вмешиваться со стороны в процесс пока не лучшее решение».

Как уже сообщал «Новый День», «золотая» коллекция, собранная из пяти крымских музеев для выставки в музее Алларда Пирсона в Амстердаме, после проведения референдума в Крыму в марте 2014-го года, осталась у голландцев. Они решили «придержать» «скифское золото» у себя, так как права на коллекцию, состоящую из более чем 2 тысяч 100 экспонатов, предъявили Россия и Украина.

После нескольких лет судебных разбирательств в разных инстанциях, 9 июня 2023 Верховный суд Нидерландов обещал распространил окончательное решение: жалобу крымских музеев отклонить, коллекцию отдать Украине.

Музеи Крыма в марте 2023 года подали иск в ЕСПЧ, указав на нарушение нескольких статей Европейской конвенции по правам человека. Тот иск суд принял.

Решения по новому обращению пока нет.

Париж, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube