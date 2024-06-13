В Крыму разгорается очередной скандал в детском саду

В Керчи проверят действия сотрудников одного из детских садов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в министерство образования, науки и молодежи Крыма поступило обращение о неправомерных действиях в отношении ребенка.

«Проводится служебная проверка по фактам, указанным в обращении, для принятия дальнейших мер в соответствии с действующим законодательством», – сообщили в ведомстве.

Подробности не уточняются. Однако сегодня в соцсетях появилось видео, автор которого утверждает, что включил запись после того, как воспитатель во дворе детского сада ударила ребенка. На видео этого нет, но видно, что женщина замахивается на детей пластиковым ведром и разговаривает с ними на повышенных тонах. Тот это случай, о котором говорят в минобрнауки РК или нет, неизвестно.

Напомним, в понедельник, 11 июня, стало известно, что в одном из детских садов Симферополя избили ребенка.

Керчь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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