Конец дискриминации: мобильные операторы России отменят роуминг в Крыму

Операторы большой четверки начинают отменять роуминг в Крыму.

Первый из них уже приступил к доработкам в IT-системах и планирует привести тарифы в регионе в соответствие с общероссийскими к осени.

Эксперты полагают, что такой шаг связан с угрозой получить от ФАС штраф за дискриминацию Крыма и Севастополя.

«Операторы сотовой связи уже давно должны были развернуть свои сети на территории региона, но большая четверка с 2014 по 2022 годы не выходила на полуостров, потому что считала, что санкции могут сильно навредить бизнесу, – цитируют Ведомости независимого телекомэксперта Дмитрия Петрова.

Специалист отмечает, что С 2022 года телекомкомпании в той или иной степени уже подпали под ограничения со стороны ЕС и США, поэтому опасения снизились.

«В то же время есть политический запрос на работу в регионах, поэтому стоит ждать появления и других операторов большой четверки в Крыму и Севастополе, ведь отмену роуминга можно приравнять к признанию регионов «своими», – резюмирует эксперт.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

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