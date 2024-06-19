До пожизненного: вынесен приговор обвиняемым в убийстве Захарченко и Моторолы

Южный окружной военный суд вынес приговор фигурантам дел об убийстве первого главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Александра Захарченко и командира ополченцев Арсена Павлова (Моторолы).

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Арсен Павлов – командир противотанкового специального подразделения «Спарта» ДНР. Полковник Вооруженных сил и Герой Донецкой Народной Республики. 16 октября 2016 года в лифте его дома в центре Донецка сработало взрывное устройство. Власти ДНР квалифицировали это как теракт, организованный украинскими спецслужбами. Генеральная прокуратура республики возбудила уголовное дело в отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко по подозрению в организации убийства Моторолы.

Первый глава ДНР Александр Захарченко погиб 31 августа 2018 года во время взрыва в кафе «Сепар» на бульваре имени Пушкина в центре Донецка. Власти республики признали случившееся диверсией. По подозрению в убийстве были задержаны несколько человек, заявившие, что теракт организовали власти Украины.

Сторона обвинения запросила для фигурантов от 24 лет до пожизненного срока.

Суд приговорил главного обвиняемого по делу – Александра Погорелова к пожизненному лишению свободы за совершении теракта, покушение на теракт, посягательство на жизнь государственного деятеля, участие в террористическом сообществе, шпионаж, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и ношение взрывчатых веществ.

Другие фигуранты дела: Василий Чурилов признан виновным в участии в террористическом сообществе и содействии террористической деятельности и приговорен к 13 годам в колонии строго режима; Александр Тимошенко осужден за шпионаж и приготовление к нему, он проведет в колонии строго режима 12 лет; Артем Ен, следивший за Павловым и обвиненный в работе на украинские спецслужбы, 17 лет «строгача».

Москва, Мирослава Мельник

© 2024, РИА «Новый День»

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