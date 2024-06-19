Инвестиционные достижения ПМЭФ могут обернуться для Крыма серьезными проблемами

Инвестиционные достижения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) могут обернуться для Крыма серьезными проблемами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по итогам ПМЭФ-2024 власти Крыма бодро отчитались о заключении соглашений на общую сумму более 40 млрд рублей.

Но радоваться вообще-то нечему: это в 2,5 раза меньше, чем в 2022 году и в 5 раз меньше, чем в 2023. Даже в ковидном 2021 сумма заявленных инвестиций составляла в 1,5 раза больше, чем сейчас.

При этом подавляющее большинство заявленных сегодня инвестпроектов подразумевает застройку дорогих прибрежных территорий и ценных рекреационных зон коттеджными поселками и комплексами апартаментов. А в роли инвесторов выступают местные компании, аффилированные с

Так, в Керчи, по словам министра финансов РК Ирины Кивико, собираются за 7,5 млрд построить несколько многоэтажек «с высококачественной отделкой». Жилые комплексы собираются возводить в курортных зонах Евпатории и Ялты.

Застраивать высотками историческую часть туристической столицы Крыма будет ООО «Специализированный застройщик «Ялтинский»» – дочерняя компания ООО «Интерстрой», ранее принадлежавшая осужденному экс-вице-премьеру Крыма Евгению Кабанову. По документам сам Кабанов перестал иметь отношение к фирме ещё в 2018 году, когда стал вице-премьером, отвечающим за строительство и реализацию федеральной целевой программы развития Крыма. С тех пор и по сей день главным учредителем компании числится Сергей Небесный, который давно руководит несколькими предприятиями семьи Кабановых: например, севастопольским «Севскладсервисом», которым на 100% владеет Константин Кабанов – отец условно осужденного чиновника.

Многострадальный Коктебель будет застраивать ООО «Крым-Строй-Плюс». Его учредителем является Ирина Васюта, жена бывшего министра промышленной политики Крыма Андрея Васюты. Кстати, на ПМЭФ фирму представлял бывший главный архитектор Симферополя Олег Коробчук, у которого также есть две собственные строительные компании.

В Коктебеле они собираются всего за 500 млн рублей построить «рекреационной комплекс с зеленой зоной и арт-пространством». Где именно он будет располагаться, не уточняется. И это сильно беспокоит местную общественность, так как подобный проект уже пытались реализовать на землях Дома творчества писателей, но впоследствии заморозили без объяснения причин.

Впрочем, у самого застройщика вряд ли найдется полмиллиарда – компания, согласно официальной отчетности, убыточная. Значит, вкладываться, а потом «отбивать» инвестиции будет кто-то другой.

Аналогичная ситуация складывается с ООО «Девелоперская компания «Крымские инвестиции»: микропредприятие с уставным капиталом 10 тыс рублей и убытками собирается вложить 28 млрд рублей в масштабный проект в Бахчисарайском районе. На площади 50 гектаров построят крупный жилой комплекс «Город древних традиций» – с детским садом, гимназией, торгово-офисными центрами, рынком и мечетью. Важный нюанс: коттеджи, 9- и 12-этажные многоквартирные дома планируется возводить на берегу Бахчисарайского водохранилища (Эгиз-Оба), являющего резервным источником питьевой воды.

«Застройка территории между улицей Мира и водохранилищем Эгиз-Оба приведет к тому, что загрязненные атмосферные воды с территорий нового общественно-жилого образования и с территории 5-го и 6-го микрорайонов, расположенных по рельефу выше, будут не только попадать прямо в водохранилище, на постоянной основе загрязняя и уничтожая чистую речную воду, поступающую в водохранилище из реки Качи, но и подтапливать территории нового общественно-жилого образования», – цитирует «Октагон» почетный жителя Бахчисарая, архитектора и краеведа Валерия Борисова.

Издание отмечает, что из-за высокой маржинальности строительного бизнеса на

приморских территориях многоэтажки и элитные апартаменты нередко возводят без учета архитектурных, исторических и природных особенностей региона. В столь любимой у застройщиков Ялте находится около 500 оползневых участков (треть от общего количества опасных зон в Крыму), немало нестабильных грунтов и грунтовых вод.

А в Партените (Алушта), в рамках подписанного на ПМЭФ в 2021 году соглашения, строят 12 17-этажек в живописной лесной зоне и в шаговой доступности от парка «Айвазовское». Во времена СССР там были виноградники, а территория имела статус земель сельскохозяйственного назначения. Но потом волшебным образом изменила статус.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

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