На ключевые посты в администрации Симферополя начали назначать массовиков-затейников

Глава Симферополя Елена Проценко продолжает формировать команду по принципу «Хоть какой, да свой». Это подтверждают новые назначения, озвученные сегодня градоначальницей.

«Новый День» уже сообщал, что кресло вице-мэра по внутренней и информационной политике было отдано экс-главе Армянска, экс-министру экономики Крыма, экс-директору департамент регионального развития Севастополя Валентину Демидову. Правда, сделали это почему-то почти что тайно: чиновников такого уровня должен согласовывать городской совет депутатов. И вопрос даже вынесли на заседание в прошлый четверг, но буквально перед началом обсуждения сняли. И теперь одно из двух: либо Демидова согласовали кулуарно, либо Проценко назначила зама, проигнорировав горсовет. И то, и другое выглядит весьма странно.

Но еще интереснее история с новым главным архитектором Симферополя, точнее – руководителем вновь созданного департамента архитектуры и градостроительства. Это место занял Олег Коробчук. Его отец – Николай Коробчук – председатель городского Союза ветеранов войны, труда, военной и государственной службы и давний приятель главы горсовета Симферополя Виктора Агеева. Говорят, что именно Агеев предложил сделать главным городским архитектором Коробчука-младшего.

Впрочем, и сама Проценко благоволит к Коробчуку-папе и всячески поддерживает его в бесконечных конфликтах с республиканской ветеранской организации. Но интересен в этом раскладе как раз не старший, а младший Коробчук: профессиональное архитектурно-строительное сообщество Крыма как специалиста высокого ранга в этих вопросах его ранее не знало и не видело. Коробчук-младший зарегистрировался как индивидуальный предприниматель и собирался заниматься строительством жилых и нежилых зданий. Но никаких известных или значимых объектов он не построил. Видимо, он и сам понимал, что на строительном рынке ему места не нашлось, поэтому в прошлом году расширил спектр своей деятельности: собрался ловить рыб и продавать ее в розницу, а также торговать напитками и «прочими пищевыми продуктами», а также заниматься зрелищно-развлекательной деятельностью и даже предоставлять места для краткосрочного проживания.

А в ноябре 2019 года учредил и возглавил ООО «Госпроект» с уставным капиталом 11 тысяч рублей и списочным составом сотрудников 0 человек.

Но в июле текущего года Коробчук прекратил свою деятельность как ИП, а также переоформил OOO «Госпроект» на другого человека.

Что вдруг? Да просто из-за отсутствия муниципального стажа он не мог занять маломальскую солидную должность, не говоря уже о кресле главного архитектора. Поэтому его по-тихому пристроили руководителем отдела помощников и советников главы администрации. И нескольких месяцев в этой роли ему, видимо, хватило, чтобы набраться муниципального, управленческого, архитектурного и строительного опыта, чтобы стать главным архитектором и строителем главного города Крыма (похоже, что по этой же схеме собираются «вывести в люди» и Снежану Шендрикову, которая тоже несколько месяцев возглавляет малопонятный сектор межмуниципального сотрудничества).

Но крымчане почему-то настроены пессимистично: «Ни дня опыта в профессии, ни дня честного стажа. Хороший был город», – резюмирует telegram-канал «Крымский».

Не менее интересна личность и нового руководителя МБУ «Город». Антон Гумен – человек из личной команды Проценко. Ранее занимался парками и скверами: «контролировал» нестационарные торговые объекты и аттракционы. А заодно возглавлял крымскую ассоциацию индустрии развлечений (КАИР). Так что его отчасти можно считать коллегой Коробчука.

Одним словом, в ближайшее время в Симферополе скучно точно не будет. А вот за развитие города в соответствии со столичным статусом поручиться не рискнем.

Симферополь, Анна Карпенко

Симферополь. Другие новости 02.09.20

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