Торговец на все руки: в Крыму не нашлось настройщика для дворцового рояля

В Крыму не нашлось специалистов, способных настроить дворцовый рояль.

Как уже сообщал «Новый День», в ноябре прошлого года Алупкинский дворцово-парковый заповедник (Воронцовский дворец) заплатил за перемещение рояля из одного помещения в другое 42,5 тыс рублей. Специалиста для этой тонкой работы смогли найти только в Татарстане.

Теперь рояль решили настроить. Конкурс настройщиков не проводили, применили процедуру закупки услуги по осуществлению регулировки и настройки большого концертного рояля Shigeru Kawai SK-EX-L у единственного поставщика – за 98 тыс рублей.

Доверенным специалистом оказалась ИП Дарья Осипова из Бердянска (Запорожская область). Обычная сфера ее деятельности – розничная торговля компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах. Почему руководство Дворцово-паркового заповедника решило, что именно она лучше других справится с настройкой непростого инструмента, не уточняется.

Симферополь, Ольга Картошина

© 2024, РИА «Новый День»

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