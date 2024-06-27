В Ялте открыли все пляжи, попавшие в зону аварии на коллекторе

В Ялте разрешено купание на всех пляжах, попавших в зону аварии на канализационном коллекторе. Об этом заявила глава города Янина Павленко.

Как уже сообщал «Новый День», прорыв напорного канализационного коллектора, собирающего стоки со всех южнобережных поселков и транспортирующего их на очистные сооружения в Симеизе, произошел вечером 23 июня.

Из-за аварии без воды остались курортные поселки Ореанда, Курпаты, Гаспра, Мисхор, Кореиз, Стройгородок и частично Алупка. Кроме того, был введен запрет на купание на всех пляжах от Ореанды до Фороса.

26 июня часть пляжей открыли. Сегодня сняты ограничения с остальных. Закрытым остается лишь пляж санатория «Ай-Петри», но по другим причинам. Решение по нему должно быть принято в течение сегодняшнего дня.

Ялта, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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